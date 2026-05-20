Schwammstadt Winterthur an der Klimawoche 2026

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Wir laden dich herzlich ein, mit uns ein Kompost-Toilettenhäuschen in ein farbenfrohes Kunstwerk zu verwandeln! Am Samstag dem 6. Juni von 10 bis 16 Uhr verwandelt sich das Innovationslabor Grüze in eine lebendige Künstlerwerkstatt. Nebenbei erwarten dich spannende Einblicke in das Thema Kreislaufwirtschaft. Farben und Pinsel stehen vor Ort zur Verfügung. Damit deine Lieblingskleider nicht voller Farbe enden, solltest du Kleidung tragen, die dreckig werden darf. Eine Voranmeldung ist nicht nötig – komm einfach vorbei!

Wenn du noch mehr wissen willst zum Thema natürliche Kreisläufe und Klimaanpassung, dann ist der Schwammstadtrundgang genau das Richtige für dich. Am Montag, 8. Juni, findet ein geführter Rundgang durch die Projekte der Schwammstadt Winterthur statt. Der Rundgang startet um 17:30 Uhr bei der Bushaltestelle Stadthaus (Schulhaus Altstadt, Lindstrasse 1). Für die Teilnahme musst du dich auf der Webseite der Klimawoche anmelden.

Programmübersicht Klimawoche

Juni, 10–16 Uhr: Kunstaktion «Ach, du Sch…! Wir bemalen ein Kompotoi» im Innovationslabor Grüze Juni, 17:30 Uhr: Schwammstadtspaziergang, Start beim Schulhaus Altstadt

Mehr Details zu den Veranstaltungen findest du weiter unten. Informationen zu Programm und Anmeldung der Klimawoche Winterthur gibt es auf der Website der Klimawoche Winterthur (stadt.winterthur.ch/klimawoche). Bei weiteren Fragen oder Anregungen kannst du dich an Sofia Ritthammer wenden - sofia.ritthammer@win.ch.

Kunst und Kreislaufwirtschaft – Ach, du Sch…!

Natürliche Kreisläufe sind in unseren Städten oft unterbrochen. Die Schwammstadt ist eines von vielen Werkzeugen, um diese Kreisläufe wiederherzustellen: Sie sorgt dafür, dass Regenwasser nicht einfach abfliesst, sondern im Boden versickert und gespeichert wird. So bleibt das Wasser dort, wo es gebraucht wird, anstatt ungenutzt abzufliessen und woanders möglicherweise Probleme zu verursachen. Der natürliche Wasserkreislauf wird so wiederhergestellt.

Ähnlich verhält es sich mit Nährstoffen, die sich in unseren Exkrementen finden. Statt sie als «Abfall» zu behandeln und zu vergeuden, können wir sie zurückgewinnen und als wertvollen Dünger wiederverwerten. Beide Ansätze folgen demselben Prinzip: Wir reparieren die natürlichen Kreisläufe, um Ressourcen zu schonen und unsere Umwelt zu schützen.

Inspiriert von Friedensreich Hundertwassers und seinem Manifest «Scheisskultur – Die heilige Scheisse» bemalen wir gemeinsam das «Kompotoi». Im Manifest fordert Hundertwasser die Rückführung der «heiligen Scheisse» in den natürlichen Kreislauf als Akt der Ehrfurcht vor dem Leben und der Erde. Er betont, dass unsere Exkremente nicht Abfall, sondern ein wertvoller Baustein für Humus und damit für die Wiedergeburt des Lebens sind.

Die Teilnehmenden dürfen am Samstag dem 6. Juni im Innovationslabor Grüze selber die Pinsel schwingen. Die Mal-Aktion wird durch Mitarbeitende des Tiefbauamtes angeleitet. Nebenbei besteht die Gelegenheit, anhand alltäglicher Beispiele nachzuvollziehen, wie aus «Abfällen» wertvolle Rohstoffe gewonnen und so im Kreislauf bewahrt werden.

Schwammstadtrundgänge: Von der Theorie zur Praxis – Ein Blick hinter die Kulissen der klimaresilienten Stadt

Am Montag, 8. Juni, um 17:30 Uhr, findet ein geführter Rundgang durch die Projekte der Schwammstadt Winterthur statt. Der Treffpunkt befindet sich beim Schulhaus Altstadt bei der Bushaltestelle Stadthaus (Lindstrasse 1). Auf dem Weg durch die Stadt wird sichtbar, wie Regenwasser nicht einfach abgeleitet, sondern gezielt versickert und genutzt wird: Von Regenwassertanks in umgestalteten, alten Kellern über entsiegelte Baumscheiben und Trottoirs bis hin zu neuen Bäumen, künstlichen Biberdämmen und unterirdischen Versickerungsflächen. In der Schwammstadt wird belastetes Regenwasser gereinigt und Grünfläche so gestaltet, dass Winterthur auch an Hitzetagen kühl bleibt und gleichzeitig unsere Stadt-Biodiversität gefördert wird – die Tour zeigt, wie aus Theorie Praxis wird.