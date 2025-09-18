Wenn der Asphalt knackt

Solche Szenen spielen sich in Winterthur immer häufiger ab. Seit 2022 entsiegeln die Asphaltknackerinnen versiegelte Flächen, egal ob auf Hinterhöfen oder Parkplätzen. Was in Zürich begann, ist seit dem Frühling 2025 auch in Winterthur Realität. In Winterthur sind innert sechs Monaten bereits 21 Anfragen eingegangen. Eine beachtliche Zahl in so kurzer Zeit. Vier dieser Anfragen konnten die Asphaltknackerinnen bereits in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Winterthur und privaten Gartenbaubetrieben umsetzen und dabei schon 650 Quadratmeter Asphalt aufbrechen. Im Laufe des Herbsts werden voraussichtlich weitere 450 Quadratmeter dazukommen.

Warum entsiegeln?

Die persönlichen Gründe, eine Fläche zu entsiegeln sind vielfältig. Manche möchten Gemüse aus ihrem eigenen Garten ernten, andere wünschen sich mehr Grün im Hinterhof oder wollen einen versickerungsfähigen Parkplatz. So unterschiedlich die Beweggründe auch sind, alle führen uns der Zukunft einen Schritt näher: ein klimafittes und damit resilientes Winterthur, dank dem Schwammstadt-Prinzip. Jede entsiegelte und naturnahe begrünte Fläche ist ein Gewinn für die Natur für die Artenvielfalt und für uns Menschen.

Wie das konkret aussieht, zeigt ein Projekt an der Agnesstrasse in Winterthur: Hier wurde aus einem asphaltierten Parkplatz ein Garten. Die Gärtner der Rüegg AG haben den grauen Verbundstein-Belag entfernt, die Asphaltknackerinnen dokumentieren den Prozess. Heute wachsen hier Fenchel, Gurken, Salat und Kräuter.