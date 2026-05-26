Bild Legende: Wo früher der Bach schnurgerade durch die Viehweide floss, ist heute eine kleine Oase für alle geworden, deren neu geschaffene Wasserbecken gegen Überschwemmungen helfen und die Biodiversität fördern.

Schritt 3: Lebensraum für alle

Nun kann man der Natur (fast) freien Lauf lassen. Diese Anpassung an den natürlichen Wasserkreislauf fördert die Biodiversität, und es entstehen wertvolle Lebensräume. Entlang des Bachlaufs wachsen Weiden, die Vögeln, Schmetterlingen und vielen weiteren Insekten Nahrung und Unterschlupf bieten. Das bestehende Gehölz wurde geschnitten, wo notwendig und mit Weiden ergänzt, während invasive Armenische Brombeeren entfernt werden. So wird aus einem vormals monotonen Bachabschnitt Schritt für Schritt ein vielfältiger Lebensraum.

Das Beispiel zeigt: Es lohnt sich, das Schwammprinzip nicht nur für Städte zu denken. Während Siedlungsflächen weniger als zehn Prozent der Schweizer Bodennutzung ausmachen, nehmen die ländlicheren Flächen (Wald und Wiese bis hin zu Alpenregionen) rund drei Viertel der Bodennutzung ein. Sie bieten damit enormes Potenzial für Schwammland-Massnahmen.

Wer sich selbst ein Bild eines gelungenen Schwammland Beispiels machen möchte, sollte dem Tössertobelbach einen Besuch abstatten. Ein kleiner Ausflug in die nähere Umgebung, der viel Freude macht und einen die Natur direkt in der Stadt erleben lässt.

Wasser speichern und sammeln

Neben der ökologischen Aufwertung des Bachlaufs werden mit der Sanierung der Tössertobelstrasse (separates Projekt) verschiedene Schwammstadt-Massnahmen umgesetzt.

Das Bachwasser, welches bisher direkt über die Mischwasserkanalisation zur Kläranlage geleitet wurde, wird neu über einen Reinigungsschacht in einen Wassertank unter den Parkplätzen des Konservatoriums geführt. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 32 Kubikmetern. Das Wasser aus dem Tank nutzt Stadtgrün Winterthur künftig zur Bewässerung des Rychenbergparks und weiterer Grünanlagen. Dies hilft Trinkwasser zu sparen.

Ist der Wassertank voll, fliesst das überschüssige Bachwasser in eine unterirdische Versickerungsanlage, welche sich unter der Tössertobelstrasse befindet. Die Versickerung des Bachwassers trägt zur Speisung des Grundwassers bei.

Zudem werden mit dem Strassenprojekt insgesamt rund 1300 Quadratmeter Trottoir- und Strassenoberfläche entsiegelt und es soll ein Grünstreifen zwischen Trottoir und Strasse angelegt werden. Die Parkplätze vor dem Konservatorium werden mit speziellen Pflastersteinen ausgestattet, die das Regenwasser versickern und verdunsten lassen.

Zwischen Trottoir und Strasse werden 15 Bäume gepflanzt, die Wasser verdunsten und damit zur Kühlung des Mikroklimas beitragen.