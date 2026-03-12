Bildungsangebot für Winterthurer Schulklassen!

Was macht eine Stadt widerstandsfähig gegen Hitze, Starkregen und Trockenheit? Und wie funktioniert eigentlich der Wasserkreislauf im urbanen Raum? Im Innovationslabor Grüze können Schulklassen der Mittel- und Oberstufe diese Fragen jetzt selbst erkunden, mit spannenden Experimenten und direkten Einblicken in die Wissenschaft der Schwammstadt.

Hier wird nicht nur erklärt, sondern selbst ausprobiert: Die Schüler:innen messen Oberflächentemperaturen, testen, wie schnell Wasser in verschiedenen Böden versickert, und entdecken, warum begrünte Flächen und durchlässige Beläge so wichtig sind. Sie erleben hautnah, wie Städte mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen, und welche Lösungen die Schwammstadt bietet.

Das Angebot wird von einer Fachperson des Kompetenzzentrums Schwammstadt begleitet und gemeinsam mit den Lehrpersonen von Frühling bis Herbst durchgeführt. Anmelden können sich Winterthurer Schulklassen über die Angebotsliste für Schulklassen und Lehrpersonen.