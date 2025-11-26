Training Erwachsene: Neues Konzept mit Fokus auf Bildung, Coaching und Training

Das neue Konzept wird ab 1. Januar 2026 für die drei Programme umgesetzt und ist in enger Abstimmung mit Doris Egloff (Bereichsleiterin Soziale Dienste), Angela Baumann (HAL Sozialhilfe) und Bernhard Roth (HAL Asyl) erarbeitet worden. Die wichtigsten Änderungen sind:

Programminhalt

Die neuen Angebote grenzen sich klar von der bisherigen Zielsetzung mit Fokus auf Beschäftigung, zweiten Arbeitsmarkt und sozialer Integration ab. Mit der Neuausrichtung stehen zukünftig die folgenden drei, gezielt professionalisierten Förderschwerpunkte im Mittelpunkt:

Massgeschneidertes Bildungsangebot für alle zugewiesenen Teilnehmer:innen, insbesondere zur Förderung von (digitalen) Grundkompetenzen.

für alle zugewiesenen Teilnehmer:innen, insbesondere zur Förderung von (digitalen) Grundkompetenzen. Intensives und individuell zugeschnittenes Coaching , um spezifische Herausforderungen der Teilnehmer:innen zu identifizieren und sie basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen mit wirksamen und ressourcenorientierten Coaching-Massnahmen zu begleiten und zu fördern.

, um spezifische Herausforderungen der Teilnehmer:innen zu identifizieren und sie basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen mit wirksamen und ressourcenorientierten Coaching-Massnahmen zu begleiten und zu fördern. Fachkundig begleitetes, arbeitsmarktnahes Training in für Teilnehmer:innen attraktiven und vielseitigen Fokusbranchen (z.B. Handwerk, Logistik und Unterhalt oder Produktion & Konfektionierung) und Arbeitsfeldern.

Die drei Förderschwerpunkte sind eng miteinander verzahnt und die verschiedenen Fachpersonen im konstanten Austausch miteinander. So werden die Teilnehmer:innen ressourcen- und zielorientiert in ihrem Integrationsprozess unterstützt.

Programmverrechnung und Anmeldungen

Um die Wirksamkeit und den Mehrwert des neuen Konzepts sicherzustellen, wird das Gruppenangebot im Training Erwachsene ab 1. Januar 2026 als Package – bestehend aus den drei Förderschwerpunkten Bildung, Coaching, Arbeitstraining – angeboten. Der Preis (gültig ab 01. Januar 2026) für das Package beläuft sich auf CHF 3'820.00 / Monat.

Die aktualisierten Anmeldformulare stehen ab 01. Januar 2026 zur Verfügung. Wer bereits Klient:innen für das «Training Arbeitsmarkt», den «Internen Einsatz Arbeitsmarkt» oder das «PeP – Praxiseinsatz Plus (intern)» ab 01. Januar 2026 angemeldet hat, wurde individuell über die preislichen Änderungen informiert.

Pilotjahr

Die neuen Programme starten am 1. Januar 2026 als Pilot. Das erste Durchführungsjahr soll, analog Grundabklärung, dazu genutzt werden, das erarbeitete Konzept und dessen Umsetzung eingehend zu evaluieren, mögliche Optimierungspotenziale frühzeitig zu identifizieren und darauf basierend, wo notwendig, Justierungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wird die AIW im 2026 unter anderem spezifische Online-Befragungen für zuweisende Stellen und Teilnehmer:innen durchführen, um Rückmeldung zur Zufriedenheit mit den Angeboten zu erhalten. Wir danken schon jetzt für die Unterstützung und wertvollen Antworten.

Wir sind überzeugt, dass wir mit dem neuen Konzept ein attraktives «Gesamtpaket» anbieten und für Klient:innen reale Perspektiven für eine nachhaltige Integration schaffen.