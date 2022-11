Die Arbeitsintegration Winterthur führt seit rund 40 Jahren arbeitsmarktnahe Integrationsprogramme in Abklärung, Stabilisierung, Bildung, Training und Praxiseinsatz. Für einen Einblick in unsere Arbeit bieten wir auch im Jahr 2023 an folgenden Daten Rundgänge an:

Mi, 1. Februar 2023

Do, 25. Mai 2023

Mi, 13. September 2023

Do, 23. November 2023

Sind Sie dabei? Wir freuen uns, wenn Sie sich anmelden.

