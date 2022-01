Was ist neu?

Ablauf:

Der Ablauf teilt sich in vier zeitlich begrenzte Phasen auf, die in sich geschlossen sind. Die in den jeweiligen Phasen erbrachten Dienstleistungen sind klar definiert. In der Phase 1 bildet eine ganzheitliche, systematische Situationsanalyse die Basis für die nachfolgende Einsatzplatzsuche. In Phase 2 geht es darum, den passenden Einsatzbetrieb zu finden. Zudem werden die Bewerbungsunterlagen aktualisiert und Vorstellungsgespräche trainiert. In der Phase 3 begleiten wir die Teilnehmenden und die Verantwortlichen des Einsatzbetriebes. An den Standortgesprächen werden die vereinbarten Ziele überprüft, gegebenenfalls angepasst

oder Folgeziele vereinbart. Ebenso werden die Möglichkeiten einer Festanstellung regelmässig thematisiert. Bei einem Stellenantritt begleiten wir die Teilnehmenden während der Probezeit (Phase 4).