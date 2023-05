Wir heissen Martin Summerauer herzlich willkommen und freuen uns auf unseren neuen Hauptabteilungsleiter!

Als Führungsperson mit Weitsicht ist Martin Summerauer begeistert davon, Projekte und Entwicklungsthemen anzupacken und wird so die Arbeitsintegration Winterthur in die Zukunft führen. Er freut sich auf erfrischende Begegnungen auf Augenhöhe und auf all die Menschen, die in der Arbeitsintegration Winterthur und Sozialen Dienste mit ihm zusammenarbeiten werden. Darüber hinaus liegen ihm nebst Teamarbeit auch tragende Vernetzungen und Kooperationen innerhalb der Sozialen Dienste sehr am Herzen.

Martin Summerauer hat langjährige Führungs- und Managementerfahrung in der Sozial- und Gesundheitsbranche und in Betrieben mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Seine berufliche Karriere begann nach der Hotelfachschule Luzern in der Hotellerie und Gastronomie. Anschliessend führte sie ihn einige Jahre zur Asylorganisation Zürich (AOZ), bevor er seine Laufbahn in der Arbeitsintegration des Sozialdepartements der Stadt Zürich als Leiter von verschiedenen Abteilungen, Programmen und Projekten und als Mitglied im Bereichsleitungsgremium fortsetzte.

Nach seiner langjährigen Tätigkeit in der Arbeitsintegration übernahm Martin Summerauer die Geschäftsleitung eines Alters- und Pflegeheims in Affoltern am Albis. Ab 2015 war er als Gesamtleiter Heime Uster in vier Betrieben und für insgesamt 365 Mitarbeitende verantwortlich. Während seiner gesamten beruflichen Karriere hat er sich aus- und weitergebildet und verfügt über einen breiten Leistungsausweis - mit der Übernahme der Leitung der Arbeitsintegration Winterthur schliesst sich für ihn der Kreis seiner beruflichen Karriere. Martin Summerauer bringt also eine Fülle an Erfahrungen und Expertisen aus unterschiedlichen Branchen mit, die er in seiner neuen Aufgabe einbringen wird.

Wo findet er ein Gegengewicht zum Berufsalltag und wie tankt er Energie für die zahlreichen Aufgaben? Martin Summerauer steht leidenschaftlich gern am Herd oder am Feuer, um Familie und Freunde zu bekochen. Auch das Werkeln in Haus und Garten bietet einen Ausgleich zur Kopfarbeit. In seiner Freizeit spielt das Reisen und der damit verbundene Tapetenwechsel eine wichtige Rolle – am liebsten ist er spontan und unabhängig mit dem Camper oder Tipi unterwegs. Wer in Wien ist, kann ihn mit etwas Glück beim Shoppen antreffen.

Martin Summerauers Laufbahn ist sehr vielseitig, doch haben alle seine beruflichen Stationen etwas gemeinsam: Der Menschen und seine Integration in die Gemeinschaft steht immer im Zentrum. Wir sind überzeugt, dass diese Eigenschaft auch in seiner neuen Position von grossem Wert sein wird.