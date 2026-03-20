Training Erwachsene: Lernen, arbeiten, ankommen - ein Tag mit Omar

Seit dem 1. Januar 2026 läuft im Training Erwachsene ein neues Gruppenangebot. Bildung, Coaching und arbeitsmarktnahes Training werden eng miteinander verknüpft und individuell auf die Teilnehmenden abgestimmt. Ein Blick auf den Alltag von Omar (32) zeigt, wie diese Kombination funktioniert.

Ein strukturierter Morgen

08.15 Uhr. Omar sitzt mit anderen Teilnehmenden im Besammlungsraum. Der 32-Jährige, der seit drei Jahren in der Schweiz lebt, ist noch müde und nippt am Kaffee, doch der Tagesplan ist klar. Nach einer kurzen Begrüssung innerhalb der Gruppe kommt die Fachleitung dazu. Gemeinsam werden die Aufgaben des Tages verteilt.

Omar arbeitet in der Gruppe, welche ausser Haus ganz unterschiedliche handwerkliche Arbeiten ausführt. Heute leert die Gruppe eine Wohnung, sortiert Gegenstände und bereitet Materialien für den Abtransport vor. Schritt für Schritt wird der Raum leerer, die Fortschritte sind sofort sichtbar.

Wertvolle Arbeit im Alltag

Räumungen und Entsorgungsarbeiten sind in der Arbeitsagogik besonders wertvoll. Da die Aufgaben klar und verständlich sind, lassen sich an unterschiedliche Fähigkeiten anpassen. Daher vermitteln sie schnelle Erfolgserlebnisse und trainieren gleichzeitig Schlüsselkompetenzen wie Teamarbeit, Planung, Ausdauer, körperliche Belastbarkeit und Sorgfalt.

Omar interessiert sich vor allem für das Thema Recycling. Er fragt nach, sammelt Informationen und überlegt, wie er eine künftige Arbeit in diesem Bereich gestalten könnte. Schritt für Schritt hat er in den letzten Monaten gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Dabei konnte er ebenfalls seine Kommunikationskompetenzen ausbauen und er hat an Sicherheit im Umgang mit Abläufen und Aufgaben gewonnen.

Bildung als Schlüsselkompetenz

Nach der Mittagspause in der internen Cafeteria folgt die Bildungssequenz. Die Bildungsangebote sind individuell zugeschnitten und orientieren sich am Profil der Teilnehmenden. Heute beschäftigt sich Omar mit dem Thema Wohnen, was für ihn ganz spannend ist, da er eine Wohnung sucht.

Im Unterricht lernt er, Wohnungsinserate richtig zu lesen und zu interpretieren, wichtige Informationen herauszufiltern und in Kontakt zu Vermieter:innen zu treten. Auch digitale Fertigkeiten werden geübt: Onlineformulare ausfüllen, Plattformen nutzen und ganz klassisch auch Anrufe vorbereiten. Am Abend setzt Omar das Gelernte direkt um. Er sucht auf einer Plattform nach Wohnungen, füllt ein Formular aus und ruft an. Trotz einer Absage weiss er nun, wie das Ganze in der Schweiz funktioniert.

Coaching für den nächsten Schritt

Am folgenden Tag steht das Bewerbungscoaching auf dem Programm. Gemeinsam mit seinem Coach arbeitet Omar an seinem Lebenslauf, der seine bisherigen Erfahrungen sichtbar macht. In Rollenspielen übt er, wie man Gespräche im Arbeitsumfeld führt und sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet.

In der Mittagspause erhalt Omar eine Einladung zu einem Erstgespräch in einem Betrieb. Er freut sich sehr darüber und erzählt allen davon. Noch am Nachmittag trifft er sich mit dem Bewerbungscoach, bespricht dabei Fragen und Möglichkeiten, seine Stärken zu präsentieren. Der Coaches verfügt über ein gutes Netzwerk, er vermittelt Kontakte und begleitet Omar bis zum Bewerbungsgespräch.

Omar ist seit fünf Monaten im Programm Interner Einsatz Arbeitsmarkt Plus. Zu Beginn fiel es ihm schwer, sich einzulassen; er wollte sofort arbeiten und hatte andere Vorstellungen vom Schweizer Arbeitsmarkt. Heute nutzt er die Angebote im Programm gezielt: Im Arbeitsbereich, in der Bildung und im Coaching. Schritt für Schritt erschliesst er sich Perspektiven und entwickelt die Kompetenzen, die er für eine Anstellung benötigt.

Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!

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