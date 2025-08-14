JobCoaching Plus wird dauerhaftes Angebot – mehr Plätze ab 2026

Seit Juni 2023 läuft das Programm JobCoaching Plus erfolgreich als Pilotprojekt mit 15 Plätzen. Ab dem 1. Januar 2026 wird es in ein dauerhaftes Angebot überführt – und um fünf Plätze erweitert.

Künftig stehen 20 Plätze zur Verfügung wobei die Aufteilung wie folgt ist:

15 Plätze für die Zielgruppe PvB

Das Angebot richtet sich an erwachsene Stellensuchende mit Anspruch auf AVIG oder EG AVIG, die aus unterschiedlichen Gründen weniger als 50 % für eine Arbeitsmarktliche Massnahme (AMM) zur Verfügung stehen – zum Beispiel wegen eines kleinen Zwischenverdienstes, einer teilweisen Arbeitsunfähigkeit oder einer besonderen zeitlichen Verfügbarkeit. Das Programm berücksichtigt diese individuellen Rahmenbedingungen gezielt und erhöht so die Chancen auf eine nachhaltige Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

5 Plätze für die Zielgruppe SEMO

Das Angebot richtet sich an AVIG-berechtigte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren, die weniger als 80 % für ein reguläres SEMO zur Verfügung stehen. Neben dem wöchentlichen Einzelcoaching liegt der Fokus auf der Begleitung bei der Berufswahl und der Heranführung an eine regelmässige Wochenstruktur – wichtige Schritte für einen erfolgreichen Einstieg in eine Ausbildung. Ergänzend können weitere Angebote wie Gruppencoachings, Bewerbungsateliers, Bildungseinheiten inkl. DaZ-Kurse oder Beschäftigungsmodule genutzt werden.

Mit der Erweiterung der Platzanzahl ab 2026 schaffen wir noch mehr Chancen für Menschen, deren Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt besondere Flexibilität und individuelle Unterstützung erfordert.

Mehr Informationen zum Programm und Anmeldung gibt es hier.