Partnerschaft mit Velafrica: Ein Schritt in Richtung nachhaltiger Arbeitsintegration

Bye bye Elektrorecycling, hallo Velowerkstatt! Im Mai hat die Abteilung Abklärung das Elektrorecycling eingestellt und dafür die Velowerkstatt eröffnet. Möglich wurde dies das dank der neu eingegangen Partnerschaft mit Velafrica. Wir verraten, wie das Projekt gestartet ist und was zukünftig in der Werkstatt passieren wird.

Erfolgreiche Spendenaktion in Winterthur und Umgebung

Unsere erste Veloaktion in Zusammenhang mit Velafrica in Winterthur und Umgebung war ein voller Erfolg: 1400 Velos wurden gespendet! Dass in der Velostadt Winterthur Zweiräder einen hohen Stellenwert geniessen, ist bekannt. Dass jedoch so viele Velos gespendet wurden, hat uns positiv überrascht - und riesig gefreut. Mittlerweile haben wir sämtliche Fahrräder abgeholt. Sie stehen nun bereit für die nächste Etappe: auseinandernehmen, reinigen, reparieren und einsetzen.

Was passiert mit den Velos?

Im Rahmen unserer neuen Zusammenarbeit mit Velafrica entsteht aus zwei defekten Velos oft ein neues, funktionstüchtiges Velo. Einige werden vollständig repariert - allerdings nur dann, wenn es sinnvoll und sicher ist. Denn die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit der zukünftigen Fahrer:innen stehen für uns an erster Stelle. In den Werkstätten unserer Abklärungsprogramme gewinnen Teilnehmende Ersatzteile, reinigen alle Velokomponenten, schrauben auseinander und bauen wieder zusammen. Gleichzeitig entsteht ein umfassendes Ersatzteillager; vorerst ausschliesslich für Reparaturen. So stellen wir sicher, dass jedes Velo, das wir weitergeben, in bestem Zustand ist und nachhaltig genutzt werden kann.

Vom Elektrorecycling zur Velo-Reparatur

Ein wesentlicher Unterschied zu unseren bisherigen Tätigkeiten im Elektrorecycling liegt im Charakter der Arbeit: Die Arbeit mit den Velos bietet sinnvolle und vielfältige Tätigkeiten, die gut auf die Ressourcen der Teilnehmenden abgestimmt werden können. Unsere Teilnehmenden entwickeln durch diese Arbeit ein vertieftes mechanisches Verständnis: Sie lernen, Teile zu demontieren, aufzubereiten und fachgerecht wieder zu verbauen. Dabei können sie selbständig arbeiten, ihre Fähigkeiten erweitern und neue Perspektiven entwickeln.

Nachhaltigkeit mit gesellschaftlicher Wirkung

Wir wollen mit dieser Arbeit nicht nur unseren Teilnehmenden eine sinnstiftende Arbeit bieten, sondern auch eine positive, soziale Wirkung erzielen. Die reparierten Velos werden nach Afrika geschickt, wo sie eine wichtige Rolle im Alltag der Menschen spielen - sie ermöglichen den Zugang zu Bildung und Gesundheitsdiensten, die Menschen transportieren Wasser und tragen so zur Verbesserung der Lebensqualität bei. So entsteht ein doppelter Nutzen: Integration und Qualifikation in der Schweiz, Mobilität und Lebensqualität in Afrika.

Perspektiven für die Zukunft

Für unsere Teilnehmenden bedeutet dieses Projekt nebst einer wertvollen Qualifikation in der Velomechanik, auch die Möglichkeit, das Gelernte im eigenen Alltag anzuwenden: Denn fast jede:r in der Schweiz besitzt ein Velo. Zudem wecken wir mit dieser Tätigkeit das Interesse an verwandten Berufsfeldern wie Logistik, Technik und Mechanik; ein wertvoller Schritt für eine nachhaltige berufliche Integration.

Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit Velafrica auf die Beine stellen können, und freuen uns auf die nächsten Etappen auf der gemeinsamen Reise. Unser aller Engagement macht nicht nur berufliche Perspektiven für unsere Teilnehmenden möglich, sondern auch einen echten Unterschied im Leben vieler Menschen in Afrika.