Digitalwerkstatt im Trampolin

Mediale Bildung – Sozialpädagogische Befähigung in digitalen Lebenswelten

Die mediale Bildung verfolgt in ihrem Ansatz und im Anschluss an das Trägerprojekt Trampolin die Befähigung junger Menschen zur eigenständigen und reflektiven Navigation ihrer Lebens- und insbesondere Arbeitswelt. Weil durch die voranschreitenden digitale Transformation Medienwelten Lebenswelten werden und Lebenswelten Medienwelten, hat dies Folgen für das Lernen und sich Bilden, denn das Sich-Zurechtfinden in den neuen und komplexen Medien- bzw. Lebenswelten ist eine zusätzliche, auf bisherige Inhalte und Erfahrungen (der Arbeitsintegration) nicht rückführbare Anforderung. Daher braucht es ein an der Lebenswirklichkeit und Erfahrungswelt und -möglichkeit junger Menschen orientiertes Bildungsangebot, mit dem Ziel niedrigschwellige Möglichkeiten und Kontexte für den Erwerb von Medienkompetenzen herzustellen und diese zu fördern.