Die Abteilung Abklärung der Arbeitsintegration Winterthur zieht vorübergehend an die Sulzerallee 2 in Winterthur Neuhegi/Grüze. Ab 1. Januar 2023 finden alle Abklärungen am neuen Standort statt. Betroffen sind die Programme Passage, Kompass, Praxisassessment, Kurzassessment und Praxis CHECK.

Die Abteilung Abklärung der Arbeitsintegration Winterthur zieht per Januar 2023 an die Sulzerallee 2 in 8404 Winterthur. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im Gebäude «Focus Winterthur» in Neuhegi/Grüze. Das Gebäude ist barrierefrei und vom Bahnhof Winterthur Grüze innert 4 Minuten zu Fuss erreichbar.

Grund für den Umzug ist die Totalsanierung des Gebäudes an der Unteren Vogelsangstrasse 11. Die Sanierungsarbeiten beginnen im Januar 2023 und dauern bis im Juni 2024.



Alle Abklärungsprogramme starten am 9. Januar 2023 an der Sulzerallee 2.



Der Umzug beginnt am 8. Dezember 2022.

Erstgespräche für die Programme Passage, Kompass und Praxisassessment sowie alle Kurzassessments werden im Hauptgebäude der AIW an der Palmstrasse 16 stattfinden.

für die Programme Passage, Kompass und Praxisassessment sowie alle Kurzassessments werden im Hauptgebäude der AIW an der Palmstrasse 16 stattfinden. Das Programm Passage wird regulär durchgeführt. Der Treffpunkt ist an der Palmstrasse 16.

wird regulär durchgeführt. Der Treffpunkt ist an der Palmstrasse 16. Die letzten Kurse 2022 der Programme Kompass, Praxisassessment und Praxis CHECK enden regulär im November 2022.

Alle Teilnehmenden werden von der Arbeitsintegration Winterthur entsprechend eingeladen und informiert.

Die Abteilung Abklärung freut sich auf den Start am neuen Standort und auf Zuweisungen in alle Programme!