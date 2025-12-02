Arbeitsintegration gewinnt Bronze beim Socialstore Award

Was ist der Socialstore Award?

Der Socialstore Award zeichnet seit 2019 Produkte aus, die in sozialen Integrationsbetrieben in der Schweiz entwickelt und produziert werden. Ziel des Awards ist es, die Leistungen von Menschen sichtbar zu machen, die sich in Qualifizierungs-und Integrationsprogrammen befinden, sowie die fachliche und soziale Arbeit der Institutionen zu würdigen. Die Kategorie "Mitwirkung" hebt besonders die aktive Beteiligung der Teilnehmenden an der Entwicklung und Herstellung der Produkte hervor. Dass die Kindertrinkgläser der AIW in dieser Kategorie ausgezeichnet wurden, zeigt die hohe Qualität der Arbeit und die Bedeutung der Mitwirkung der Teilnehmenden.

Die Arbeit der Arbeitsintegration Winterthur

Die AIW begleitet stellensuchende Menschen auf Ihrem Weg in eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt oder zu einer beruflichen Grundbildung. Dazu bietet sie vielfältige Programme mit Fokus auf:

Bildung

Training

Berufspraxis

Unterstützt durch intensives Coaching werden individuelle Potenziale gefördert. Die Teilnehmenden erleben Selbstwirksamkeit und entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten.

Mehr als eine Auszeichnung

Die Bronze-Auszeichnung honoriert nicht nur das Produkt selbst, sondern vor allem den Einsatz und die Entwicklung der Teilnehmenden sowie das Engagement der Mitarbeitenden, die täglich wertvolle Arbeit in der Integrationsbegleitung leisten. Sie macht sichtbar, wie wichtig die Angebote der AIW für die soziale und berufliche Integration in der Stadt Winterthur sind und stärkt gleichzeitig die öffentliche Wahrnehmung dieser Arbeit.

Die praktischen Produkte der AIW

Alle von der AIW hergestellten Alltagsprodukte sind in unserem Webshop erhältlich.