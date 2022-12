Wohnen im Alter

Viele Menschen möchten so lange wie möglich in der vertrauten Umgebung – ihrem Zuhause – wohnen können. Die Stadt Winterthur unterstützt sie dabei. Wir bieten Seniorinnen und Senioren ein differenziertes Wohn- und Unterstützungsangebot.

Die Stadt verfügt selbst über ein kleines Angebot an Seniorenwohnungen: die Seniorenwohnungen mit Service am Fischmarkt in der Altstadt sowie die Seniorenwohnungen beim Alterszentrum Oberi.

Eine Übersicht über weitere altersgerechte Wohnungen in Winterthur finden Sie beim Altersforum Winterthur unter www.altersforum.ch/alterswohnen. Das Altersforum ist eine unabhängige Dachorganisation aller im Altersbereich tätigen Institutionen.