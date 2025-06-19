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Datenschutzstelle

Die Datenschutzstelle schützt die persönlichen Daten und damit das Grundrecht auf Privatsphäre der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Winterthur.

Die Datenschutzstelle wird vom Datenschutzbeauftragten geführt. Er beaufsichtigt die Datenbearbeitungen der öffentlichen Organe der Stadt Winterthur und berät Privatpersonen sowie die städtischen Verwaltungsstellen in Fragen des Datenschutzes. Der Datenschutzbeauftragte ist direkt vom Stadtparlament gewählt und führt alle Tätigkeiten in voller Unabhängigkeit durch.

Datenschutzrechte wahrnehmen

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Datenschutzvorfall melden

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Fragen zum Datenschutz

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Weitere Informationen.

Datenschutzbeauftragter
Tobias Naef, Dr. iur.

-> Kontakt

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Tätigkeitsbericht 2025

-> Link

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Veranstaltung:
Datenschutz über Mittag

Digitale Souveränität

mit Prof. Dr. Rika Koch (BFH)

Di, 14. April 2026

12.30-13.30 Uhr

-> Mehr Informationen

-> Anmeldung per E-Mail

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