Datenschutzstelle
Die Datenschutzstelle schützt die persönlichen Daten und damit das Grundrecht auf Privatsphäre der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Winterthur.
Die Datenschutzstelle wird vom Datenschutzbeauftragten geführt. Er beaufsichtigt die Datenbearbeitungen der öffentlichen Organe der Stadt Winterthur und berät Privatpersonen sowie die städtischen Verwaltungsstellen in Fragen des Datenschutzes. Der Datenschutzbeauftragte ist direkt vom Stadtparlament gewählt und führt alle Tätigkeiten in voller Unabhängigkeit durch.