Waldgrab (geplant)

Verstorbene können vermutlich bald im Wald direkt angrenzend an den Friedhof Rosenberg beigesetzt werden. Geplant sind kostenpflichtige Gräber. Der durch die Gesetzgebung streng geschützte Wald wird dabei so wenig wie möglich verändert. So definiert der Revierförster wie üblich sogenannte Auslesebäume im Abstand von rund 10 bis 15 Metern. Auslesebäume sind die gesündesten und kräftigsten Exemplare, die meist bis zu hundert oder mehr Jahre stehen bleiben. Dabei handelt es sich um diese zehn heimischen Baumarten: Bergahorn, Buche, Eiche, Föhre, Kirsche, Lärche, Hagenbuche, Nussbaum, Spitzahorn und Weisstanne.

Acht Gräber pro Baum und Holzbänke

Rund um jeden dieser Auslesebäume werden acht Grabstellen geschaffen. An geeigneten Orten sollen für die Hinterbliebenen Holzbänke aufgestellt werden. Beigesetzt wird nur die Asche von kremierten Verstorbenen. Für die Bestattung wird ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Friedhofsgärtnerei ein kleines Loch bei Baum öffnen und wieder verschliessen. Auf dem Waldboden wird keine Asche sichtbar sein.