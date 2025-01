Ausschreibung Förderpreis 2025

Der Förderpreis der Stadt Winterthur wird jährlich öffentlich ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Kunst- und Kulturschaffende aller Sparten bis zum vollendeten 35. Altersjahr, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder in Winterthur den Hauptort ihres künstlerischen Schaffens haben.



Bewerbungsunterlagen:

Nachweis über die Teilnahmeberechtigung (Wohnsitzbestätigung), Lebenslauf und Dokumentation der bisherigen Arbeiten.



Einsendung:

Bitte geben Sie Ihre Bewerbung als ein PDF-Dokument bis zum 1. März 2025 über unser Online-Formular auf ein. Gesuche per Mail oder per Post können nicht verarbeitet werden.



Weitere Informationen:

Weitere Informationen hier