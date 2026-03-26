Atelierstipendium Genua
Die Städtekonferenz Kultur (SKK), der auch die Stadt Winterthur angehört, verfügt über zwei Ateliers in Genua, in denen gleichzeitig Kulturschaffende aus zwei verschiedenen Schweizer Städten wohnen und arbeiten können.
Vom 1. Dezember 2027 bis 29. Februar 2028 steht eines der Ateliers einer Winterthurer Kulturschaffenden Person zur Verfügung. Mit dem Atelieraufenthalt ist ein Lebenskostenbeitrag von pauschal 5000.-- Franken verbunden.
Weitere Informationen zum Atelier und der Ausschreibung und den einzureichenden Bewerbungsunterlagen finden sich hier