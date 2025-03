Atelier Kairo

Ausschreibung Atelierstipendium Kairo

1. August 2026 bis 31. Januar 2027

Die Städtekonferenz Kultur (SKK), der auch die Stadt Winterthur angehört, verfügt über ein Atelier in Kairo. Vom 1. August 2026 bis 31. Januar 2027 steht es Winterthurer Kulturschaffenden zur Verfügung. Mit dem Atelieraufenthalt ist ein Lebenskostenbeitrag von pauschal 10‘000 Franken verbunden.

Informationen zur Ausschreibung:

Teilnahmeberechtigt sind Kulturschaffende aller Sparten, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder in Winterthur den Hauptort ihres künstlerischen Schaffens haben.



Die Bewerbung soll

• die künstlerischen Pläne/Projektideen,

• die Motivation,

• die Wohnsitzbestätigung,

• den Lebenslauf inkl. künstlerische Tätigkeiten,

• Angaben über das bisherige Schaffen sowie über die künstlerische Anerkennung (Preise, Stipendien, Atelieraufenthalte etc.)

enthalten.



Bewerbungen können ausschliesslich über das Online-Formular eingereicht werden. Eine Dokumentation des Ateliers finden sie hier.

Der Eingabeschluss ist der 15. Mai 2025. Die Jurierung erfolgt bis Ende Juni 2025.

Zu spät eingegangene Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Amt für Kultur (Simone Reutlinger, Projektleiterin, simone.reutlinger@win.ch oder Telefon 052 267 51 94).