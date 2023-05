Tartelettes, Focacciawürfel, Speckgugelhopf – Das sind nur drei Vorschläge für ein reichhaltiges Apéro-Buffet aus der Küche von Transit Gastro. Obwohl die Vorschläge eine ganze Palette an Leckerbissen aus aller Welt beinhalten, freut sich Ursula Decurtins-Stütz, Fachleiterin und Bildungsfachfrau Gastronomie, wenn sie und ihr Team Kundenwünsche erfüllen darf. Zusammen mit Anita Luthiger leitet sie seit zehn Jahren das Motivationssemester Transit Gastro in Winterthur-Hegi.

Transit Gastro ist ein Programm der Arbeitsintegration Winterthur für Jugendliche auf Lehrstellensuche. In diesem Motivationssemester sammeln die Jugendlichen praktische Erfahrungen, um gut vorbereitet in die Lehre einzusteigen. Ursula Decurtins-Stütz, gelernte Köchin mit einer langen Arbeitserfahrung in verschiedensten Gastrobetrieben, kennt die Anforderungen in der Branche: «Wir bieten den Jugendlichen im Motivationssemester ein ideales Übungsfeld - eine Art Generalprobe. Sie lernen, mit Zeitdruck umzugehen, auf Gäste einzugehen und gleichzeitig trainieren sie ihre Kompetenzen in Küche und Service.»

Das Spezialgebiet von Transit Gastro ist die Erfüllung individueller Kundenwünsche. Ursula Decurtins-Stütz und die Teilnehmenden freuen sich, Neues auszuprobieren und für jeden Kunden ein anderes, individuelles Apéro-Buffet oder Menü zusammenzustellen. Oft bereichern die Jugendlichen das Angebot mit eigenen Ideen. So entstanden unter anderem die salzigen Pastel del Nata und vegane Häppchen wie die Süsskartoffel-Linsentätschli. Die meisten Kundinnen und Kunden stellen sich ihren Apéro oder ihr Menü aus den Vorschlägen und selbst mitgebrachten Ideen zusammen. Das Team von Transit Gastro steht gerne beratend zur Seite und setzt danach die Wünsche um.

Ursula Decurtins-Stütz merkt man die Freunde an den jungen Menschen und ihrer Arbeit an: «Es bereichert mich sehr, wenn ich den Stolz und die Begeisterung in den Augen der Teilnehmenden nach einem gelungenen Auftrag sehe. Für sie ist es eine wertvolle Erfahrung, die sie gut auf das Berufsleben vorbereitet.»

Planen Sie einen Apéro in der Region Winterthur und probieren Sie gerne neue Köstlichkeiten aus? Dann melden Sie sich unter 052 276 48 92 oder 052 267 48 59. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Vorschläge für den Apéro finden Sie hier.