Eine Laptoptasche, die einmal Feuer gelöscht hat

Urs Eberle, Bereichsleiter Kommunikation und Leiter Mediendienst von Schutz & Rettung der Stadt Zürich, freut sich an schönen Gegenständen, die Geschichten erzählen und gleichzeitig nachhaltig sind.

Zum 100-jährigen Jubiläum von Schutz & Rettung Zürich hat er sich deshalb Gebrauchsgegenstände mit einem starken Bezug zur Feuerwehr gewünscht und so ist die Idee der Laptoptaschen aus alten Blachen und Kleidern entstanden. In der Werkstatt unserer Abklärungsprogramme Kompass und Praxis CHECK wandeln nun Teilnehmende unter der Anleitung von Annalisa Mächler, Fachleiterin, die gebrauchten Gegenstände in Laptoptaschen um.

Vor mehr als zehn Jahren besuchte Urs Eberle zum ersten Mal die Werkstatt unserer Abklärungsprogramme und er war sofort begeistert; von den Artikeln und von den Ideen von Annalisa Mächler, dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der sinnstiftenden Arbeit für Stellensuchende.

Als erstes entstand eine kleine Erste-Hilfe-Tasche aus alten Uniformen der Rettungssanitäter*innen, darauf folgte ein Kulturbeutel aus alten Feuerwehrskleidern. Kaufen kann man weder die Laptoptaschen noch die Erste-Hilfe-Taschen noch die Kulturbeutel, denn sie werden ausschliesslich verschenkt. Sie haben alle ein Vorleben und sind in ihrer Einzigartigkeit wertvoll, weil sie die Arbeiten der Mitarbeitenden ehren und wertschätzen. Dass dabei die Nachhaltigkeit und die Integration von Stellensuchenden gefördert werden, ist für Urs Eberle ein weiterer Pluspunkt.

Urs Eberle lässt sich gerne inspirieren, wenn er die Werkstatt und die Produkteausstellung besucht. Er hofft, dass die Upcycling-Produkte von Schutz & Rettung Zürich weitere Kundinnen und Kunden anregen.