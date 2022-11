Ein neues Leben als Kabeltasche – doppelte Nachhaltigkeit für Give-aways

David Trmal, Hochschulsportlehrer und Verantwortlicher für die Nachhaltigkeit beim Akademischen Sportsverband Zürich (ASVZ), freut sich über die doppelte Nachhaltigkeit: Erstens kriegen die Blachen ein zweites Leben und zweitens helfen solche Aufträge stellensuchenden Menschen, ihre Kompetenzen zu erweitern.

Im Jahr 2008 feierte die Universität Zürich ihr 175-jähriges Bestehen und der ASZV liess 35 Sportarten von renommierten Fotografinnen und Fotografen spektakulär in Szene setzen. Dies auf den Blachen, die nun in der Werkstatt unserer Abklärungsprogramme in Kabeltaschen umgewandelt wurden. Besonders gefallen hat David Trmal, dass er umgehend in die Planung und Entwicklung einbezogen wurde. «Man kommt mit einer Idee und viel Material in die Werkstatt und ist gleich mitten drin. Auch die offene und kreative Zusammenarbeit mit Annalisa Mächler hat mich überzeugt», lobt er und freut sich bereits jetzt auf die weiteren Aufträge. Blachen dazu hat er noch genug.