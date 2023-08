Einstieg ins Berufsleben – unsere Mitarbeitenden erzählen

Bild Legende:

Was Fritz Grob im Jahr 1978 am meisten an seiner Lehre als Fahrrad- und Kleinmotorradmechaniker interessierte, war die Kundenberatung und der Austausch mit Menschen. Heute ist er Coach im Jugendprogramm Transit Express und sein Interesse an Menschen ist ungebrochen. Gerne gibt er seine Lebenserfahrung weiter: «Wenn man etwas wirklich will, heisst das auch, etwas zu tun und die Flinte nicht zu schnell ins Korn zu werfen.» In seiner Lehre hat er gelernt durchzuhalten und für sich einzustehen – das möchte er den jungen Menschen auch mit auf den Weg geben.