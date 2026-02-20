Stadtratssitzung vom 18. Februar 2026
20.02.2026
Stadtratssitzung vom 18. Februar 2026
|Typ
|Titel
|2026/145 Liegenschaft Badgasse 6, 8400 Winterthur, Abgabe im Baurecht an eine Wohnbaugenossenschaft
|2026/149 Genehmigung Weisung betreffend Verpflichtungskredit von 1'990'000 Franken für die Umsetzung der Stufe 1 des Konzepts Verkehrsdatenerfassung (Projekt-Nr. 5007180)
|2026/154 Referendumsfähige Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 1. Dezember 2025: unbenutzter Ablauf der Referendumsfrist
|2026/157 Einladungsverfahren für einen Studienauftrag Kunst-und-Bau für die künstlerische Gestaltung des Schulhauses Langwiesen
|2026/159 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5020000, Migration ITSM (Mehrkosten)
|2026/161 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012410, SH Langwiesen, Schulraumprovisorium Holzmodulbau (Minderkosten)
|2026/162 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012540, Holzmodulbau Schulhaus Talhof (Minderkosten)
|2026/164 Bauprogramm der überkommunalen Strassen 2026 bis 2028
|2026/165 Masterplan Freiraum Wissensquartier: Kenntnisnahme Schlussbericht, Aufträge und weiteres Vorgehen
|2026/166 Verpflichtungskreditabrechnung/Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012240, Schulhaus Heiligberg Sporttrakt (Minderkosten)
|2026/167 Anhang 1 zur Verordnung über die Verrechnung von Leistungen des Geomatik- und Vermessungsamtes; Anpassung 2026
|2026/169 Projekt-Nr. 5006990, Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse, Strasseninstandstellung und Neugestaltung; Gebundenerklärung von 855'000 Franken, Zusatzkredit von 45'000 Franken für die Projektierung und Weiterbearbeitung des Projekts
|2026/172 Erarbeitung Leitbild Kreislaufwirtschaft
|2026/173 Sportplatz Sporrer, Heizungsersatz: Gebundenerklärung von 561'000 Franken, Projekt-Nr. 5012030
|2026/174 Unterstützung der «Women’s U19 World Floorball Championships» vom 19. bis 23. Mai 2027 in Winterthur und Zürich
|2026/175 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5013030, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine (Minderkosten)