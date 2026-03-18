Stadtbus: Stadt lädt zu konkreten Verhandlungen ein

Der Stadtrat hat sich heute Morgen erneut mit den Forderungen des VPOD bezüglich der Anstellungsbedingungen bei Stadtbus Winterthur befasst. Er lädt dazu ein, dass die angebotene Gesprächsrunde am 24. März 2026 stattfindet. Er hat Stadtbus Winterthur beauftragt, konkrete Verhandlungen zu führen – mit dem Ziel, sowohl arbeitnehmer- wie auch arbeitgeberseitig zufriedenstellende Lösungen zu finden.

Nach dem Streik bei Stadtbus vom 3. März 2026 haben bereits zwei Gesprächsrunden zwischen einer Delegation des VPOD und einer Delegation des Stadtrates sowie von Stadtbus stattgefunden – am 5. und am 10. März 2026. Vonseiten Stadt wurde aufgezeigt, dass Verbesserungen im Bereich der Minusstunden und der Ersatzdienste möglich sind.

Der Stadtrat wies in den bisherigen Gesprächen auch darauf hin, dass für die Prüfung höherer Zulagen ein ordentlicher politischer Prozess unter Beachtung des gesetzlichen Gleichbehandlungsgebots notwendig ist, der mehrere Monate dauert (siehe auch Medienmitteilung vom 12. März 2026). Nächste Gespräche wurden für den 24. März 2026 angeboten.

Dem Stadtrat sind die Anliegen des gesamten städtischen Personals sehr wichtig. Er respektiert auch ein gewerkschaftliches Engagement. Er hegt jedoch Zweifel, ob ein Streik zum aktuellen Zeitpunkt rechtmässig ist, da ein solcher nur als allerletztes Mittel zum Einsatz kommen darf.

Ungeachtet dessen beauftragt der Stadtrat Stadtbus, ab dem 24. März 2026 konkrete Verhandlungen mit der Belegschaft zu führen. Die Ergebnisse aus den Verhandlungsrunden werden dem Stadtrat vorgelegt.

Unabhängig von den Verhandlungen sichert der Stadtrat zu, dass im Dienstplan ab dem nächstmöglichen Termin, dem 1. Juni 2026, ein Ersatzdienst pro Mitarbeiter:in und Monat gestrichen wird.

Einstellung des Busbetriebs im Streikfall

Aufgrund zahlreicher Anfragen aus der Bevölkerung, teilt die Stadt mit: Sollte der VPOD trotzdem einen neuen Streik organisieren, muss Stadtbus Winterthur den Busbetrieb einstellen. Dies geschieht zum Schutz der überwiegenden Mehrheit der Mitarbeitenden, die weder Mitglied des VPOD sind, noch streiken möchten, sowie zum Schutz der Fahrgäste. Stadtbus Winterthur informiert laufend über die üblichen Kanäle der Fahrgastinformation, sobald gesicherte Informationen vorliegen. Wir empfehlen allen Reisenden, in den nächsten Tagen vor Reiseantritt vermehrt den Online-Fahrplan zu prüfen.