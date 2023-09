Winterthurer Planungsgeschichte

Betrachtet man die historischen Karten, wird sichtbar, welche Bedeutung die Eingemeindung der ehemaligen Vororte 1922 für unsere Stadt hatte. Mit der Eingliederung der Gemeinden Töss, Wülflingen, Veltheim, Oberwinterthur

und Seen sowie dem «Nutzungszonenplan» von 1926 wurden die raumplanerischen Grundlagen geschaffen, in denen sich die Stadt bis zum heutigen Tag entwickeln konnte. Mit der Aufarbeitung der Winterthurer Zonenpläne entstand ein faszinierender Einblick in die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt in den vergangenen hundert Jahren.

Mit dem Nutzungszonenplan legte Albert Bodmer 1926 einen Besiedlungsplan für Gross-Winterthur vor, ausgerichtet auf eine Bevölkerungszahl von 150'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine nicht nur für die damalige Zeit unglaubliche Zahl. Die «Grundzüge des allgemeinen Bebauungsplanes von Winterthur» aus dem Jahre 1926 zeigen detailliert die Überlegungen hinter dem «Bodmerplan».