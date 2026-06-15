Stellenausschreibung Projektleitung Kunst und Bau

60% / 1 Jahr befristet, Option auf Verlängerung





Das Amt für Kultur der Stadt Winterthur fördert ein vielfältiges kulturelles Leben und verantwortet unter anderem die städtische Kunstsammlung sowie Kunst-und-Bau-Projekte im öffentlichen Raum und in städtischen Bauten. Im Zuge einer organisatorischen und fachlichen Weiterentwicklung wird der Bereich Kunst und Bau strukturell überarbeitet und weiterentwickelt.

Dafür suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene, kommunikationsstarke Persönlichkeit mit strategischem Verständnis, organisatorischer Stärke und Erfahrung in der Umsetzung komplexer Kunst-und-Bau-Projekte. Haben Sie Lust für die Kulturstadt Winterthur nachhaltig einen Beitrag zu leisten und sich mit Ihren Fähigkeiten für diesen Bereich einzusetzen?