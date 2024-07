Das Amt für Kultur befindet sich vom Montag, 22. Juli bis und mit Freitag, 09. August 20241 in den Betriebsferien. Während dieser Zeit sind alle Mitarbeitenden nur sporadisch per Mail oder Telefon erreichbar. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte unter kultur@win.ch.

Beste Grüsse und einen schönen Sommer

Ihr Amt für Kultur