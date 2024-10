Ausschreibung 2025/26

Die Stadt Winterthur schreibt jährlich Koproduktionsbeiträge für Produktionen im Theater am Gleis aus.



Die Ausschreibung richtet sich an Produzierende in den Sparten Theater, Tanz, Kindertheater sowie an spartenübergreifende Produktionen. Es können ausschliesslich professionelle Gruppen mit einem Koproduktionsbeitrag unterstützt werden.

Bitte beachten Sie die Eingabefristen und die Details der Ausschreibung.