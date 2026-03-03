Ausschreibung Koproduktionen
Die Stadt Winterthur schreibt Koproduktionsbeiträge für Produktionen im Theater am Gleis aus.
Diese Ausschreibung richtet sich an Produzierende in den Sparten Theater, Tanz, Kindertheater sowie an spartenübergreifende Produktionen. Es können ausschliesslich professionelle Gruppen mit einem Koproduktionsbeitrag unterstützt werden.
Bewerben können sich Gruppen oder Einzelpersonen mit Produktionen für die Saison 2027/28.
Die Produktion (inkl. Proben) und die Premiere muss im Theater am Gleis erfolgen. Premieren an Orten ausserhalb Winterthurs, sind nur in gut begründeten Fällen möglich.
Für die Ausschreibung der Saison 2027/28 stehen insgesamt max. 50'000 CHF (unter Vorbehalt) für 1- max. 3 Produktionen zur Verfügung.