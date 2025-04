Atelierstipendium für Julia Toggenburger

Das Atelierstipendium Berlin geht an Julia Toggenburger

Die Stadt Winterthur hat im Rahmen der Kulturförderung ein Stipendium für einen Atelieraufenthalt in Berlin an die Winterthurer Literatin Julia Toggenburger vergeben.

Julia Toggenburger (*1991) ist in Winterthur aufgewachsen, studierte am Literaturinstitut in Biel/Bienne und ist als Musikerin, DJ, Radiomacherin, Organisatorin und freischaffende Autorin tätig. Sie lebt in Winterthur, schreibt Lyrik, experimentelle Prosa und Texte für die Bühne. 2021 erhielt Julia Toggenburger den Werkbeitrag Literatur der Stadt Winterthur und 2022 den Werkbeitrag von Pro Helvetia. Ihr erster Gedichtband "Nebelgrenze" ist im Dezember 2022 beim Verlag Mäd Book (Basel) erschienen. Das Spoken Word/Musik-Album «Blauer Planet» von Karl Kave & Julia Toggenburger erscheint im Mai 2025 beim gesunden Menschenversand. Die Plattentaufe dazu findet am Freitag 04. April 2025 im Kraftfeld Winterthur statt.

In der Zeit in Berlin möchte sie vertieft an neuen und bereits bestehenden Texten und Projekten weiterarbeiten, und u.a. eine Live-Performance auf die Beine stellen, um neue Formen der Textpräsentation zu entwickeln. Der Aufenthalt findet 2026 statt. Das Atelier Berlin betreibt die Stadt Winterthur gemeinsam mit den Städten Bern, Thun und St. Gallen.