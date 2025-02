Atelier Villa Numa

Ausschreibung Atelierstipendium Villa Numa in La Chaux-de-Fonds

Atelieraufenthalt von 18. August 2025 bis 15. November 2025



Die Stiftung La Chaux-de-Fonds – Winterthur schreibt ein Atelierstipendium für Kunstschaffende aus, das einen dreimonatigen Aufenthalt in einem der Ateliers in La Chaux-de-Fonds (Villa Numa) für Winterthurer Kunstschaffende und in Winterthur (Villa Sträuli) für Kunstschaffende aus La Chaux-de-Fonds ermöglicht. Ziel des Stipendiums ist es, den Austausch zwischen den beiden Städten zu fördern und den Kunstschaffenden Raum für kreatives Schaffen zu bieten.

Weitere Informationen sind hier erhältlich. Der Bewerbungsprozess endet am 15. März 2025