Vogelschutz bei der Baum- und Heckenpflege

Merkblatt zum Thema Vogelschutz bei der Baumpflege

Einzelbäume und Hecken in der Kultur- und Stadtlandschaft brauchen Pflege, um ihre wertvollen Funktionen wahrnehmen zu können. Gleichzeitig bedeuten Eingriffe immer auch eine Störung und müssen daher sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Die Stadt Winterthur stellt ein Merkblatt zum Vogelschutz bei der Gehölzpflege zur Verfügung.

Es wird empfohlen, Bäume im Winterhalbjahr zu schneiden.

Gemäss Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel dürfen Vögel in ihrem Brutgeschäft nicht gestört werden. Es wird deshalb empfohlen, Baumpflegearbeiten auf das Winterhalbjahr zu verschieben. In dieser Zeit brüten kaum Vögel und die Nester sind in der Regel besser erkennbar.

Dieses Merkblatt bietet eine Hilfestellung, wie während der Baumpflege der Vogelschutz gewährleistet werden kann.

Merkblatt Baumpflege und Vogelschutz

Zuständige Stelle

Stadtgrün Winterthur Telefon +41 52 267 30 00

