Ab sofort sind alle Steuerrechnungen mit QR-Einzahlungsscheinen ausgerüstet. Zahlungen an das Steueramtes Winterthur können so effizient von Smartphones erfasst und direkt in das Zahlungssystem übernommen werden.

Die Einzahlung am Postschalter mit dem QR-Einzahlungsschein ist wie gewohnt möglich.

Bis 30. September 2022 können noch die bisherigen Einzahlungsscheine verwendet werden. Von diesem Moment an werden diese von allen Zahlungskanälen abgewiesen.