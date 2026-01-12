Formularversand abgeschlossen

Inzwischen wurden die 2025 Steuererklärungsformulare verschickt. Sollten Sie die persönlichen Formulare oder Online-Zugangscodes für die Steuerperiode 2025 bis 31.1. noch nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden. Neutrale Formulare zum Downloaden finden Sie hier.

Sie füllen Ihre Steuererklärung online aus? Das Programm ZHprivateTax finden Sie hier. Die Online-Steuererklärung 2025 steht Ihnen ab dem 26.01.2026 zur Verfügung. Die unterjährige Version 2026 folgt im März 2026.

Zum Thema "Einstellung der Download-Lösung Private Tax" finden Sie hier weiterführende Informationen und Supportmöglichkeiten.

Für einen neuen Zugangscode wenden Sie sich bitte an die ZHprivateTax-Hotline des Kantonalen Steueramtes Zürich 0800 22 88 11 oder zh.ch/support-steuern