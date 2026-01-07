Einstellung der Download-Lösung Private Tax
07.01.2026
Einstellung der Download-Lösung Private Tax
Tschüss Download. Hallo Online
Private Tax als Download-Version wird für die Steuerperiode 2024 das letzte Mal angeboten. Ab 2025 steht nur noch ZHprivateTax als Online-Lösung zur Verfügung.
Die Gründe hierfür sind vielfällig. Vor allem aber ist die Download-Version technisch veraltet und lässt sich nur noch schwer weiterentwickeln. Die Online-Lösung dagegen bietet aktuelle Technik und viele zusätzliche Funktionen. Die elektronische Übermittlung der Deklarationsdaten ist dem Druck und Scannen in aller Regel überlegen, sicherer und zuverlässiger.
Weiterführende Informationen finden Sie hier.
Diesbezügliche FAQs finden Sie hier.
Diesbezüglichen Support finden Sie hier.
Die entsprechende Pressemitteilung finden Sie hier.