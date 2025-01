Winterthur gewinnt Smart City Hub Award in der Kategorie Innovation

Winterthur wurde mit dem Smart City Hub Award in der Kategorie Innovation ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht die Innovationskraft der Stadt und ihren Fokus auf bedürfnisorientierte Lösungen.

Winterthur freut sich, den Smart City Hub Award 2024 in der Kategorie Innovation erhalten zu haben. Mit dem ausgezeichneten Projekt «Generative KI-Assistenz für Winterthur» zeigt die Stadt, wie moderne Technologien wie generative KI genutzt werden können, um Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Servicequalität für die Bevölkerung zu steigern. Dieses Projekt unterstreicht Winterthurs Innovationskraft und Zukunftsorientierung.

Neben Winterthur wurden weitere innovative Projekte geehrt: Der Verein Smartes Appenzellerland erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Newcomer für seinen Beitrag zur Stärkung nachhaltiger und digitaler Ansätze in der Region. In der Kategorie Smart Citizen Services überzeugte das Citizen-Science-Projekt «Züri Accessible CiTy (ZüriACT)», das sich für eine bessere Barrierefreiheit in der Stadt Zürich einsetzt.

Die Anerkennung bestätigt das Engagement von Smart City Winterthur für zukunftsweisende und bedürfnisorientierte Lösungen. Dieser Erfolg ist ein weiterer Ansporn, innovative Ansätze in unserer Stadt weiter voranzutreiben. Mehr Informationen zu unseren Projekten finden Sie hier.