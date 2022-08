«Digitales Matchmaking», «CircularCity» und «ZEV^2»: Hinter diesen fast schon kryptischen Namen stehen innovative Technologien, bewährte Partnerschaften und ganz viel Smart City Winterthur.

Jedes Jahr stehen der Stadtverwaltung im Rahmen des Innovationskredits der Smart City Winterthur 200 000 Franken zur Förderung innovativer Projekte zur Verfügung. Seit Lancierung des Innovationskredits im Jahr 2018 konnten so bereits fünfzehn Pilotprojekte in Winterthur realisiert werden (stadt.winterthur.ch/smartcity). Auch 2022 unterstützt die Stadt Winterthur Smart-City-Projekte. Es handelt sich dabei um drei innovative Projekte zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung und Erhöhung der Lebensqualität.

Die drei diesjährigen Smart-City-Projekte der Stadt Winterthur werden am SGES «Swiss Green Economy Symposium» im Innovationsforum Smart Citys am 7./8. September 2022 in Winterthur vorgestellt.