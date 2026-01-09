Stadtratssitzung vom 7. Januar 2026
09.01.2026
Stadtratssitzung vom 7. Januar 2026
|2026/7 Projekt-Nr. 5002500, Submission Neubeschaffung Püntenhäuschen im Püntenareal Neuwiesen, Vergabeentscheid und dringliche Gebundenerklärung der Beschaffungskosten
|2026/9 Anpassung der «Aufgaben und Organisation des Kompetenzzentrums Schwammstadt»
|2026/10 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5008330, Regenbecken Dättnau, Prozessleitsystem und Abflussdrosselung (Minderkosten)
|2026/14 Dorothea Keiser / Christine Kohler betreffend Technikumstrasse: Stadtklima versus Baustellenlogistik
|2026/16 Kenntnisnahme der Massnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Abschlussbericht der Administrativuntersuchung
|2026/17 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5018790_18111, Friedhof Rosenberg – Sanierung Wasserversorgung Kapelle und Krematorium (Minderkosten)
|2026/18 Beschaffung elektrischer Energie und Gas – Ernennung verwaltungsexternes Mitglied des Risikokomitees zur Überwachung der Handelsaktivitäten und Verpflichtungskredit von jährlich wiederkehrend 20’000 Franken für die externen Beratungskosten
|2026/19 Projekt-Nr. 5021540 KVA Leitsystem PLS, Verpflichtungskredit in der Höhe von 650’000 Franken für die Aktualisierung des Prozessleitsystems der KVA und Auftragsvergabe betreffend Projekt «Upgrade Prozessleitsystem (PLS) 2026»
|2026/21 Ganeos AG – Nomination der Vertreter der Aktionärsgruppe GRAVAG Energie AG, Stadt Wil und Stadt Winterthur im Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2026 bis 2030
|2026/21 Beilage 1 Antwortschreiben an Ganeos AG – Nomination der Vertreter der Aktionärsgruppe GRAVAG Energie AG, Stadt Wil und Stadt Winterthur im Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2026 bis 2030