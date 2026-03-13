Drei städtische Abstimmungsvorlagen am 14. Juni 2026

Der Stadtrat hat für den Urnengang vom 14. Juni 2026 drei Vorlagen zur Abstimmung festgesetzt:

Städtische Vorlage «Ausbau und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage (ARA), Verpflichtungskredit von 276 Millionen Franken» (Stadtparlaments-Nummer 2025.117)





Städtisches Volksreferendum «Neubau des Campingplatzes am Schützenweiher, Verpflichtungskredit von 6,9 Millionen Franken» (Stadtparlaments-Nummer 2025.37)





Städtisches Volksreferendum «Neuerschliessung und Strassenverlegung Pfadiheimweg (Erholungsgebiet Rosenberg), Verpflichtungskredit von 3,16 Millionen Franken» (Stadtparlaments-Nummer 2025.36)

Die Stimmberechtigten der Stadt Winterthur entscheiden ausserdem über zwei eidgenössische und fünf kantonale Abstimmungsvorlagen (davon zwei Mehrfachvorlagen). Zudem hat der Bezirksrat die Durchführung der Ersatzwahl für eine ordentliche Staatsanwältin oder einen ordentlichen Staatsanwalt des Bezirks Winterthur für den Rest der Amtsdauer 2025–2029 angesetzt.

Die Stimmberechtigten der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden der Stadt Winterthur stimmen über die Vorlage «Ausführungskredit von 2,32 Millionen Franken für die Sanierung der Liegenschaft Kirchplatz 3» ab und wählen die Mitglieder sowie das Präsidium der evangelisch-reformierten Kirchenpflegen für die Amtsdauer 2026–2030.