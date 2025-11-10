Stadtratssitzung vom 5. November 2025
10.11.2025
|SRB 2025/845 Referendumsfähige Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 25. August 2025: unbenutzter Ablauf der Referendumsfrist
|SRB 2025/852 Projekt 5007400, Wieshofstrasse, Schlosstalstrasse bis Wishof, Strassenbau: Projektfestsetzung gemäss § 15 Abs. 2 des Strassengesetzes
|SRB 2025/854 Revision der Bau- und Zonenordnung, Projektauftrag
|SRB 2025/856 Sanierung Technikumstrasse, Schreiben Verkehrsverbände, Fondation Franz Weber und Rekurrent:innen: Genehmigung Antwortschreiben Departement Bau und Mobilität
|SRB 2025/856 Beilage 2 (Antwort DBM)
|SRB 2025/858 Teilrevision Weisung für den Bau und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen durch Stadtwerk Winterthur auf Liegenschaften der Stadt Winterthur vom 27. September 2023 – Ergänzungen zur Einspeisevergütung und zur Bildung Lokaler Elektrizitätsgemeinschaft
|SRB 2025/859 Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat und Verzichtserklärung betreffend Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2026