Ganzjährig verbesserte Infrastruktur: Ausbau des Restaurants Bruderhaus abgeschlossen

Bild Legende:

Nach rund neun Monaten Bauzeit hat die Stadt Winterthur die Erweiterung des Restaurants Bruderhaus erfolgreich abgeschlossen. Im Sommer 2025 wurde der neue Aussenausschank in Betrieb genommen, nun ist auch die Erweiterung der Gaststube fertiggestellt. Damit steht den Besuchenden des Wildparks und Erholungssuchenden ab sofort ganzjährig eine zeitgemässe und verbesserte Infrastruktur zur Verfügung.

Das Restaurant Bruderhaus, mitten im Eschenbergwald gelegen und Teil des Wildparks Bruderhaus, ist seit Jahrzehnten beliebtes Freizeit- und Ausflugsziel. Die bestehende Infrastruktur mit der grossen Gartenwirtschaft war bislang jedoch stark auf den Sommerbetrieb ausgelegt. Bei kaltem oder nassem Wetter war der Innenraum rasch ausgelastet. Um den veränderten Bedürfnissen und Erwartungen der Besuchenden gerecht zu werden, hatte der Stadtrat einen Kredit von zwei Millionen Franken genehmigt.

Nun konnte das Vorhaben nach rund neun Monaten Bauzeit termingerecht und innerhalb des gesprochenen Kostenrahmens abgeschlossen werden. «Mit dem Ausbau der Gaststube und dem neuen Aussenausschank kann der Betrieb des Restaurants ganzjährig flexibler und attraktiver gestaltet werden», sagt Stadtrat Kaspar Bopp, Vorsteher des Departements Finanzen. «Gerade in der kälteren Jahreszeit profitieren die Besuchenden des Wildparks und die weiteren Gäste von mehr Platz und einem verbesserten Angebot.»

Durch den Erweiterungsbau konnte die Gaststube um dreissig Sitzplätze erweitert werden, so dass sie nun insgesamt Platz für 88 Gäste bietet. Gleichzeitig wurden Massnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit umgesetzt. Gestalterisch orientiert sich die Erweiterung am bestehenden Gebäude und nimmt Elemente der ursprünglichen Trinkhalle aus dem frühen 19. Jahrhundert auf. Im Aussenbereich ist zudem ein dauerhafter Ausschank entstanden, der bereits seit Juni 2025 in Betrieb ist. Dieser wurde in Richtung Hauptweg verlegt und komplett neu erstellt. Seine Infrastruktur und die bisherigen beengten Platzverhältnisse konnten dadurch deutlich verbessert werden. Sowohl der Erweiterungsbau als auch der Aussenausschank wurden in enger Zusammenarbeit mit der kommunalen Denkmalpflege geplant und als reine Holzbauten realisiert, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen.

Dank der Flexibilität der Pächterschaft blieb das Restaurant während der gesamten Bauzeit zwar in reduziertem Umfang, aber durchgehend geöffnet. Nun steht den Besuchenden der modernisierte Betrieb wieder uneingeschränkt zur Verfügung.