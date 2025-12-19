Erhöhung der Betriebsbeiträge an die Schwimmbad-Genossenschaften

Die Quartierbäder Oberwinterthur, Töss, Wolfensberg und Wülflingen werden von vier Schwimmbad-Genossenschaften betrieben. Die Stadt Winterthur unterstützt die Genossenschaften mit einem jährlichen Betriebsbeitrag. Der Stadtrat hat beschlossen, diese Betriebsbeiträge ab 2026 zu erhöhen.

Die vier Quartierbäder Oberwinterthur, Töss, Veltheim und Wülflingen befinden sich im Eigentum der Stadt Winterthur. Betrieben werden diese von je einer Schwimmbad-Genossenschaft. Die Stadt Winterthur hat mit jeder Schwimmbad-Genossenschaft einen Betriebs- und Subventionsvertrag abgeschlossen. Diese regeln, dass die Stadt die Anlagen unentgeltlich zur Verfügung stellt, werterhaltende Unterhaltskosten trägt, die Genossenschaften die im Gebührenreglement für Schul- und Sportanlagen definierten Eintrittspreise übernehmen und sich am Sportpass beteiligen. Zusätzlich erhält jede Genossenschaft einen jährlichen Betriebsbeitrag von zurzeit je 115'000 Franken.

Erhöhung der Betriebsbeiträge ab 2026

Aufgrund von steigenden Betriebskosten, der Teuerung und den zunehmenden Anforderungen an den Betrieb beantragten die vier Genossenschaften gemeinsam eine Erhöhung der Betriebsbeiträge um je mindestens 25'000 Franken pro Jahr. Der Stadtrat unterstützt dieses Anliegen und hat beschlossen die Betriebsbeiträge ab 2026 auf jeweils 140'000 Franken pro Genossenschaft zu erhöhen.

Die steigenden Betriebskosten, kombiniert mit den zunehmenden Anforderungen und der Teuerung bei Energie, Material und Chemikalien, führten zu einer strukturellen Belastung der Genossenschaften. Somit erachtet der Stadtrat eine Erhöhung der Betriebsbeiträge um je 25'000 Franken als gerechtfertigt.

Quartierbäder – mehr als nur Badis

Die vier von Genossenschaften geführten Quartierbäder sind grüne Oasen mitten in Winterthur, bieten Sport, Erholung und Begegnung für alle Generationen und fördern damit Gesundheit, Gemeinschaft und Integration. Jährlich nutzen rund 200’000 Gäste die Anlagen. Mit gepflegten Grünflächen, familienfreundlicher Infrastruktur, Gastronomie und Veranstaltungen sind die Winterthurer Schwimmbäder beliebte Treffpunkte. Dank ihrer genossenschaftlichen Organisation sind sie fest im Quartier verankert und ermöglichen Mitsprache und Engagement der Bevölkerung.

Eintritte Saison 2025 (1. Mai bis 21. September 2025)

Oberwinterthur: 53’132 (Vorjahr: 49’906)

Töss: 40’689 (Vorjahr: 36’415)

Wolfensberg: 55’082 (Vorjahr: 50’842)

Wülflingen: 53'633 (Vorjahr: 50’163)

Eintritte 2016 bis 2025

Eintritte in die Quartierbäder von Mai bis September. 2022 und 2021 mit Betriebseinschränkungen aufgrund der Coronapandemie.