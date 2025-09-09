Kopfbereich

Stadtratssitzung vom 3. September 2025

09.09.2025

09.09.2025
Stadtratssitzung vom 3. September 2025
Stadtratssitzung vom 3. September 2025
Verpflichtungskredit von 570’000 Franken für den Betrieb des Innovationslabors bis 2033
Verkehrsanordnungen: Anpassung Park- und Verkehrsregime Rychenbergstrasse
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5016900_20845, Ersatz zentrale Netzwerkkomponenten Telekom (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5015120_20732, EC Rieter Campus HQ & TC (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20556, Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Mechatronik Schule Winterthur (MSW), Zeughausstrasse 56, Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5020910, Beschaffung Reform Mäher für ökologische Wiesenpflege, Kreditnummer 25102
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20936, Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Unteren Vogelsangstrasse 11, Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20931, Fotovoltaikanlage auf verschiedenen Dächern des Schulhauses Gutschick, Scheideggstrasse 1, Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20998, Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle Lind Nord, St. Georgenstrasse 69, 8400 Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 23002, Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle Geiselweid, Seidenstrasse 53, 8400 Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 23015, Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Schützenwiese, Schützenstrasse 15a, 8400 Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 23014, Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle Tössfeld, Provisorium, Agnesstrasse 17, 8406 Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20997, Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Erlen, Modulbau, Erlenstrasse 38, 8408 Winterthur (Minderkosten)
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 23007, Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Unterwerks Wülflingen, Holzlegistrasse 38, 8408 Winterthur (Minderkosten)
Projekt-Nr. 5015080_20728, Quartierwärmeverbund Sennhof, Zusatzkredit von 770’000 Franken (exkl. MwSt.) für Erweiterung der Heizzentrale Sennhof zulasten des Rahmenkredites Nr. 20611

Weitere Informationen.

