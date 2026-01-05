Projektänderung: Beim Schulhaus Ausserdorf wird vorerst nur die Turnhallensanierung weitergeplant

Der Stadtrat hat bei der Schulanlage Ausserdorf einerseits einen Erweiterungsbau für die Schulergänzende Betreuung und andererseits die Sanierung der Turnhalle vorgesehen. Weil sich die Kosten für die Erweiterung jedoch im Vorprojekt als unverhältnismässig hoch herausgestellt haben, hat der Stadtrat eine Änderung im entsprechenden Projekt beschlossen: Damit wird vorerst nur die Sanierung des Turnhallentrakts geplant. In einem neuen Projekt soll die zurückgestellte Erweiterung geprüft werden.

Die Schulanlage Ausserdorf in Wülflingen sollte um einen Ersatzneubau für die Schulergänzende Betreuung auf der Nachbarparzelle an der Wieshofstrasse 65 baulich erweitert werden. Gleichzeitig sollte der Turnhallentrakt saniert werden.

Im Vorprojekt hat sich die Kostenschätzung für den neuen Betreuungstrakt als nicht verhältnismässig herausgestellt. Der massgeblichste Kostenfaktor ist die komplexe Gebäudegeometrie des Projekts, die auf die Grundstücksgeometrie sowie auf die enge räumliche Situation neben der schutzwürdigen Turnhalle zurückzuführen ist. Der Stadtrat bewertet die Kosten, im Vergleich zu anderen Projekten, als zu hoch und das Kosten-Nutzen-Verhältnis als nicht vertretbar.

Das Departement Schule und Sport hat dem Gesamtstadtrat eine Projektänderung unterbreitet: Im Rahmen des laufenden Projektes soll nur noch die Sanierung des Turnhallentraktes weiterverfolgt werden. Der Stadtrat hat sich für diese Projektänderung ausgesprochen. Die Projektänderung erfolgt phasengerecht. Die Erweiterung für die benötigten Betreuungsflächen soll in einem neuen Projekt geprüft und neu aufgegleist werden. Mit der Überarbeitung der Bestellung und des Projektansatzes erhofft sich der Stadtrat anhand der jetzigen Erkenntnisse eine kosteneffizientere Lösung für die schulergänzende Betreuung.