Der Abenteuerspielplatz erhält weiterhin Unterstützung

Der Abenteuerspielplatz «Platz» auf dem Rosenberg erfreut sich seit seiner Eröffnung 2019 wachsender Beliebtheit. Trotz der Bemühungen seitens des Vereins Abenteuerspielplatz Winterthur, mehr Eigenmittel zu erwirtschaften, bleibt das pädagogische Freizeitangebot langfristig auf Drittmittel angewiesen. Der Stadtrat hat darum entschieden, den Spielplatz ab 2027 mit einem Verpflichtungskredit von jährlich wiederkehrend 50'000 Franken zu unterstützen. Für das Jahr 2026 wird zur Überbrückung ein einmaliger Kostenbeitrag von 50'000 Franken zulasten des Hedwig und Zygmunt Luciak-Fonds bewilligt.

Der Abenteuerspielplatz «Platz» in Veltheim ist ein sozialpädagogisch begleiteter Spielplatz für Kinder und Familien der Stadt Winterthur und Umgebung. Er wird vom Verein Abenteuerspielplatz Winterthur betrieben und ist bewusst nicht fertig gestaltet. Die Besuchenden werden so aufgefordert, sich mit eigenen Ideen in die Weiterentwicklung des Platzes einzubringen und Mitverantwortung zu übernehmen. Damit ist der Abenteuerspielplatz eine wichtige Ergänzung zum schulischen Lernen und ein wertvoller Baustein in der Bildungslandschaft Winterthur.

Finanzielle Unterstützung durch die Stadt

Seit seiner Gründung 2015 unterstützt die Stadt den Spielplatz finanziell und materiell. 2019 erfolgte die Eröffnung. Die ursprünglich vorgesehene Testphase von zwei Jahren erwies sich jedoch als zu kurz, um das Konzept nachhaltig zu etablieren. Die Covid-19-Pandemie führte ab Mitte 2020 zu Einschränkungen und temporären Schliessungen, wodurch der Spielbetrieb nur eingeschränkt möglich war. Trotzdem wurde der «Platz» im Jahr 2020 mit dem Winterthurer Jugendpreis ausgezeichnet.

2021 verlängerte der Stadtrat den Pilotbetrieb bis 2025. Gleichzeitig forderte er vom Verein eine Evaluation. Diese liegt nun vor und zeigt: Trotz mehr Einnahmen durch verlängerte Öffnungszeiten, Vermietungen und eine verstärkte Drittmittelbeschaffung ist der Abenteuerspielplatz «Platz» finanziell nicht selbsttragend. Insbesondere die Personalkosten wiegen schwer. Auf diese entfallen rund 70 Prozent des Aufwandes.

«Platz» wird zum regulären Angebot der Kinder- und Jugendförderung der Stadt

Ein betreuter, niederschwellig zugänglicher Spielplatz mit professioneller Leitung vor Ort kann aber kaum komplett eigenwirtschaftlich betrieben werden. Das zeigt ein schweizweiter Vergleich mit anderen Abenteuerspielplätzen, der dem Amt für Stadtentwicklung vorliegt. Gleichzeitig zeugen die stetig steigenden Besuchendenzahlen des «Platz» und die grosse Nachfrage von Schulen und Betreuungsorganisationen vom wachsenden Bedürfnis nach solchen Freizeitangeboten im Freien. Aus diesem Grund hat der Stadtrat entschieden, den Verein Abenteuerspielplatz auch weiterhin zu unterstützen. Bis auf Weiteres steht ihm das städtische Land beim Schützenweiher unentgeltlich zur Verfügung. Um die langfristige Weiterführung des Projekts zu gewährleisten, wird der Abenteuerspielplatz ab 2027 in das reguläre Angebot der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Winterthur aufgenommen und mit einem jährlichen Beitrag von 50'000 Franken unterstützt. 2026 soll ein einmaliger Kostenbeitrag von 50'000 Franken bis zum Regelbetrieb ab 2027 zur finanziellen Überbrückung dienen. Der Betrag wird dem Hedwig und Zygmunt Luciak-Fonds entnommen.

Mehr Informationen zum Abenteuerspielplatz «Platz» unter platz-winti.ch