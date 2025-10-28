Stadtratssitzung vom 29. Oktober 2025
28.10.2025
|Typ
|Titel
|SRB 2025/802 Anpassung Richtlinien Stadtratssitzungen
|SRB 2025/809 Kommunale Volksinitiative «Ja zu weniger Schulden»: Zustandekommen
|SRB 2025/811 Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative betreffend Wahl- und Abstimmungswerbung auf öffentlichem Grund (KR-NR. 108/2023)
|SRB 2025/814 Motion betreffend Regelmässiger Ausgleich der «warmen Progression» (KR-Nr. 412/2023) – Vernehmlassung zuhanden des Kantons Zürich
|SRB 2025/819 Unterschutzstellung der Liegenschaft Schulanlage Holzlegistrasse 50, 50a, 50b und 50d, 8404 Winterthur, Kat.-Nr. WU7456, Assek.-Nr. WU2162, WU2164, WU2165, WU2167
|2025/820 Vernehmlassung betreffend Totalrevision des Gesundheitsgesetzes
|SRB 2025/822 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5016580_20781, Erneuerung der Innenbeleuchtung Energiekanal und Schlammentwässerung ARA (Minderkosten)
|SRB 2025/823 Neuregelung der Vergütung für die Einspeisung elektrischer Energie aus Photovoltaik-Anlagen in der Stadt Winterthur
|SRB 2025/824 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5015100_20730, Energie-Contracting – Erschliessung Rudolf-Diesel-Strasse mit Abwärme aus der KVA und Verbindungsleitung zur HHZ Waser (Minderkosten)