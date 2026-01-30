Stadtratssitzung vom 28. Januar 2026
|2026/113 Weisung «Verpflichtungskredit in der Höhe von 7’500’000 Franken für die Erschliessungsetappe ‹Neuwiesen II› im Wärmeversorgungsgebiet V4 durch Erweiterung des Quartierwärmeverbunds Sulzer Stadtmitte (Projekt-Nr. 5020720)»
|2026/114 Weisung «Verpflichtungskredit in der Höhe von 16’060’000 Franken für den Bau der Hauptversorgungsleitung im Wärmeversorgungsgebiet Oberwinterthur (Gebiet V10 gemäss kommunalem Energieplan) und für den Anschluss des Schulhauses Guggenbühl einschliesslich privater Liegenschaften entlang der Hauptversorgungsleitung (Projekt-Nr. 5021450) als Teil des Rahmenkredits 20611_5000490»
|2026/118 Kommunale Volksinitiative: «Erhaltung und Schaffung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen»: Vorprüfung
|2026/118 Beilage 1 Kommunale Volksinitiative: «Erhaltung und Schaffung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen»: Vorprüfung
|2026/119 Referendumsfähige Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 10. November 2025: unbenutzter Ablauf der Referendumsfrist
|2026/120 Grundlagenstudie Urbane Logistik / Wirtschaftsverkehr Winterthur: Kenntnisnahme und Auftrag
|2026/121 Sammelantrag Stellenplan 2026
|2026/122 Submission für die Online-Stelleninsertion der Stadtverwaltung: Auftragsvergabe und Verpflichtungskredite
|2026/124 Projekt-Nr. 5007050, Zürcherstrasse, Untere Briggerstrasse bis Emil-Klöti-Strasse, Neugestaltung/Instandhaltung: Kenntnisnahme Stand Projektierung, Gebundenerklärung von 750’000 Franken und weiteres Vorgehen
|2026/125 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012580, Sofortmassnahmen Maurerschule - Verlegung Schulleitungsbüro und Einrichtung Gruppenraum (Minderkosten)
|2026/125 Beilage 1 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012580, Sofortmassnahmen Maurerschule - Verlegung Schulleitungsbüro und Einrichtung Gruppenraum (Minderkosten)
|2026/127 Kompetenzdelegation für Dienstbarkeiten im Bereich von Stadtwerk Winterthur und Vollmacht für die Vertretung der Stadt Winterthur bei Notariats- und Grundbuchgeschäften