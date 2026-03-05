Mobiles Grün für die Altstadt

Bild Legende:

Mit den bewährten mobilen Grünelementen «MobiGrün» bringt Stadtgrün Winterthur schnellwachsende Gehölze, Blühsträucher und Stauden in die Altstadt. Die aus Winterthurer Holz konstruierten fünfeckigen Pflanzentröge mit Sitzgelegenheiten sollen an 11 ausgewählten Standorten in der Altstadt für maximal fünf Jahre platziert werden. Eine entsprechende Baueingabe ist eingereicht.

Heimische Blütenstauden, Sträucher und kleine Gehölze sowie zusätzliche Sitzgelegenheiten sollen die Altstadt verschönern. Stadtgrün Winterthur setzt an Orten in der Altstadt, an denen dauerhafte Bepflanzungen im Boden mit Bäumen und Sträuchern nicht möglich oder nur schwierig umsetzbar sind, auf mobile Grünelemente. Die für den öffentlichen Raum konzipierten fünfeckigen Pflanzentröge «MobiGrün» sind seit mehreren Jahren stadtweit im Einsatz und bieten neben attraktiver Bepflanzung auch integrierte, öffentliche Sitzgelegenheiten, welche in der Altstadt nur vereinzelt vorhanden sind. An der Neustadtgasse stehen seit ein paar Jahren bereits zwei mobile Grünelemente.

Die «MobiGrün» aus Winterthurer Holz haben einen Durchmesser von rund zweieinhalb Metern. Sie werden in einer lokalen Zimmerei und Schlosserei hergestellt und von Stadtgrün vor Ort bepflanzt. Die Herstellung, Befüllung und Bepflanzung eines Elements kosten rund 7500 Franken. Die fünfeckigen Elemente sind so konzipiert, dass sie bei Bedarf umplatziert werden können.

Bis zum 26. März 2026 sind die Pläne für die elf Standorte in der Altstadt im Amt für Baubewilligungen öffentlich einsehbar. In der Altstadt stehen an den vorgesehenen Platzierungsorten Informationstafeln. Drei weitere Standorte für mobile Grünelemente am Hauptbahnhof Winterthur werden noch folgen.

Aktuelle Standorte von MobiGrün sind auf der Webseite der Stadt einsehbar.